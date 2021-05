Mercato Milan, caccia a una punta: Belotti tra i profili seguiti

Una delle priorità del Milan sul mercato è l'acquisto di un centravanti che sia un vero e proprio alter ego di Ibrahimovic. Come riporta Tuttosport, il nome che piace tantissimo è quello di Vlahovic della Fiorentina, ma i viola sparano altissimo per il cartellino. Rimanendo in Italia, un altro profilo che stuzzica l'interesse dei vertici rossoneri è quello di Belotti, ma anche qui trattare con Cairo non sarà semplice. Affievolito, invece, l’interessamento per Scamacca.