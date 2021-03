Mercato Milan, dalla Spagna: Lucas Vazquez lascerà il Real Madrid a fine stagione

Come riportato da diversi giornali spagnoli fra cui anche Cadena Cope, Lucas Vazquez non rinnoverà il suo contratto con il Real Madrid e lascerà il club a parametro zero dato che il suo accordo scadrà il prossimo 30 giugno. Alla vicenda guarda interessato il Milan, che da tempo ha messo gli occhi sul giocatore. I buoni rapporti che Paolo Maldini ha con il club madrileno, potrebbero favorire il passaggio in rossonero dell’esterno classe 1991. Il Milan cerca un’ala destra offensiva che possa fare meglio di Samu Castillejo. Ecco allora che un avvicendamento fra i due spagnoli, non è impossibile.