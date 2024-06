Mercato Milan in uscita: il Watford ha chiesto informazioni per Ballo-Touré, sondaggi dalla Turchia per Origi

In via Aldo Rossi non si lavora solo sul mercato in entrata, ma anche su quello in uscita visto che ci sono diversi esuberi da piazzare. Tra coloro che non fanno parte del progetto tecnico rossonero per la prossima stagione ci sono anche Fodè Ballo-Touré e Divock Origi, rientrati entrambi a Milanello dopo l'ultima stagione in prestito (non sono stati riscattati rispettivamente a Fulham e Nottingham Forest).

Come riferisce stamattina l'edizione odierna di Tuttosport, il Watford ha chiesto informazioni per il terzino sinistro senegalese, mentre alcuni club turchi hanno fatto dei sondaggi con l'entourage dell'attaccante belga, autore di zero gol in 20 partite nell'ultima Premier League.