Mercato Milan: prosegue il dialogo con la Juventus per lo scambio Loftus-Gatti. Le ultime da SportMediaset
In merito al mercato del Milan, Claudio Raimondi, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, riferisce che prosegue il diagolo tra i rossoneri e la Juventus per il possibile scambio di prestiti tra Ruben Loftus-Cheek e Federico Gatti. I contatti tra i ds delle due società sono continui. Il difensore, attualmente ancora ai box dopo l'operazione al menisco, andrebbe volentieri al Milan dove ritroverebbe un suo grande estimatore come Max Allegri. Il centrocampista inglese è invece molto stimato dall'allenatore bianconero Luciano Spalletti.
Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per gennaio 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali:
ACQUISTI
Niclas Fullkrug (attaccante - West Ham), prestito con diritto di riscatto
CESSIONI
-
OBIETTIVI
Kim Min-Jae (difensore, Bayern Monaco)
Joe Gomez (difensore, Liverpool)
Federico Gatti (difensore, Juventus)
Eric Dier (difensore, Monaco)
Axel Disasi (difensore, Chelsea)
Sidiki Cherif (attaccante, Angers)
VOCI CESSIONI
Christopher Nkunku (attaccante, Fenerbahçe)
Youssouf Fofana (centrocampista, Galatasaray)
Ruben Loftus-Cheek (centrocampista, Juventus)
LE DATE DEL CALCIOMERCATO INVERNALE 2026
Alle squadre europee è permesso effettuare operazioni di calciomercato solamente dal 2 gennaio al 1 febbraio.
