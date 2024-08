Milan, accordo con Silvano Vos. Ora si tratta con l'Ajax

Il Milan ha raggiunto un accordto totale con Silvano Vos, rivela Fabrizio Romano su Twitter. Il centrocampista è attratto dal progetto e dalle condizioni offerte dai rossoneri.

Milan ed Ajax sono attualmente in contatto per trovare un accordo sulle cifre per il trasferimento, si tratta.