Nessuna offerta ufficiale per Piatek. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per il pistolero ci sono stati solo dei sondaggi. Il Milan - osserva la rosea - sperava che qualcuno si facesse avanti con una proposta scritta, ma per ora niente. Club e giocatore proveranno a risolvere la situazione entro la fine del mercato invernale: la cessione converrebbe a tutti.