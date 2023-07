Milan, Ballo-Touré è in uscita ma il suo futuro resta un rebus

Fodé Ballo-Touré è tra i giocatori rossoneri in uscita, ma per il momento, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il suo futuro resta un rebus: dopo aver rifiutato il Fulham, il terzino senegalese resta nel mirino del Bologna, che è una destinazione gradita al giocatore, ma il club rossoblu non fa un’offerta come quella degli inglesi (che era stata accettata dal Diavolo) e punta al prestito, formula che però non entusiasma il Milan.