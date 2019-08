Il 4-3-1-2 rende sacrificabile Castillejo e in teoria Borini. Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, Fabio sta dimostrando per l’ennesima volta di essere utile e disponibile a qualsiasi soluzione (fin qui ha giocato da mezzala) ed è un jolly importante. Non è da escludere, dunque, che possa restare al Milan.