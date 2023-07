MilanNews.it

Dopo l'ottima stagione in Serie B in prestito al Cosenza, Marco Nasti è tornato al Milan, ma il suo futuro sarà un altro trasferimento a titolo temporaneo così che possa giocare con continuità e proseguire il suo percorso di crescita. Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, nelle scorse ore anche il Venezia ha messo gli occhi sul giovane attaccante rossonero.