Milan, come usare l'ultimo slot extra Ue? Molto dipenderà da questo

Il Milan, nelle sue manovre di mercato, dovrà guardare anche al famoso ultimo slot extracomunitario a disposizione. La dirigenza rossonera è interessata a Samuel Chukwueze per la fascia destra e a Mehdi Taremi per il ruolo di centravanti: nessuno dei due possiede passaporto Ue, dunque uno esclude l'altro. Dalla scelta che farà il Milan in merito dipenderà anche l'affondo su Gustav Isaksen o Arnaut Danjuma, su sui i rossoneri sono pronti a fiondarsi nel caso non si riuscisse a chiudere Chukwueze. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.