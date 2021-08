Milan, Corona solo a certe condizioni: non oltre i 10 milioni

Il Milan non vuole farsi sfuggire l'occasione Jesus Corona, ovviamente alle giuste condizioni. Come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe un affare da circa 10 milioni di euro, un “tetto” che il club rossonero non intende oltrepassare. Il Porto non ha fretta, ma c'è di mezzo anche l'intreccio col Twente (a cui spetterebbe quasi la metà del ricavato della cessione del giocatore) che fa lievitare il prezzo.