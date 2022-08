Milan, ecco il difensore: oggi visite e firma di Thiaw. Si attende poi l'ultimo acquisto

Dopo i sette punti nelle prime tre giornate di campionato, il Milan vivrà le prossime ore tra la concentrazione per le successive due partite di Serie A (vs Sassuolo domani e vs Inter sabato) e il calciomercato, arrivato al rush finale. Gli acquisti di Origi, De Ketelaere, i riscatti di Messias e Florenzi e i rientri dai prestiti di Adli e Pobega, infatti, non bastano e non basteranno...



Arrivato il difensore

È giunto ieri a Milano, infatti, l'atteso difensore centrale. Si tratta di Malik Thiaw, centrale tedesco classe 2001 proveniente dallo Schalke04; oggi sosterrà le visite mediche, dopo essere arrivato ieri a Milano, e porrà la firma sul nuovo contratto con il club rossonero, che lo acquistato a titolo definitivo per 5 milioni di euro. Su di lui il Milan ripone buona fiducia, puntando forte sulla sua capacità di essere aggressivo e fisicamente ben dotato: i suoi 194 cm aiuteranno sicuramente Maignan e compagni nel contrastare nei duelli aerei gli avversari.



Si attende il centrocampista

Il mercato rossonero, però, non dovrebbe finire qui. Oltre al sostituto di Romagnoli, infatti, manca ancora quello di Franck Kessie; è sfumata ufficialmente la pista Onyedika (passato al Club Bruges), mentre sta riacquistando vigore la candidatura di Aster Vranckx, centrocampista belga classe 2002 del Wolfsburg, che, per caratteristiche tecniche, assomiglia tanto a quello che Maldini e Massara hanno sempre cercato per il post 79. Le parti si sono molto avvicinate nelle ultime ore e la sensazione è che si possa chiudere a breve sulla base di un prestito oneroso relativamente basso (1 milioni di euro) con diritto-obbligo di riscatto ad una decina di milioni.