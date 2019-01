Milan, El Hilali e Guarnone rientrano da Matera

La delicata situazione che sta vivendo il Matera, con i calciatori in sciopero e la società pesantemente penalizzata e costretta a schierare la formazione Berretti, ha fatto concludere prima del tempo i prestiti di Alessandro Guarnone (19) e di Mattia El Hilali (21). Sia il portiere che il centrocampista rientrano dunque al Milan, per essere presumibilmente dirottati da un'altra parte. Si tratta in ogni caso di un'esperienza fallimentare per entrambi: un solo gettone di presenza in coppa per Guarnone, appena 36 minuti in tre presenze per El Hilali.