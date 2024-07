Milan-Emerson Royal, nuovi contatti con il Tottenham: ci sono 2/3 milioni di differenza, si tratta

Il Milan sta studiando le mosse per il suo mercato, tra i nomi per l'attacco (già preso Morata), quelli per il centrocampo (Fofana e Samardzic su tutti, ma nulla è deciso) e quelli per la difesa. Parlando di quest'ultimo reparto, ecco com'è la situazione Emerson Royal. Stando a a quanto riportato da Matteo Moretto, negli ultimi giorni Milan e Tottenham hanno avuto nuovi contatti per il terzino.

La distanza, sembra, si sta riducendo. In questo momento ci sono 2/3M€ di differenza. Il Tottenham continua a chiedere intorno ai 20M€ totali per il trasferimento di Emerson Royal.