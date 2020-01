Milan Femminile, arriva l'attaccante Thorvaldsdottir: sarà già a disposizione per il match di oggi contro la Roma

Attraverso Twitter, il Milan annuncia l'arrivo nella prima squadra femminile di Berglind Björg Thorvaldsdottir: l'attaccante islandese classe 1992 sarà a disposizione di mister Ganz già per il match di oggi alle 12.30 contro la Roma al Vismara.

