Andrea Conti ha salutato il Milan per trasferirsi al Parma. Ieri il terzino ha svolto le visite mediche e ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore gialloblù. Come riporta Tuttosport, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di salvezza del Parma per un totale di 7 milioni.