Milan, gennaio non di rivoluzione: la priorità è solo per il nuovo difensore

Durante gli ultimi giorni sono stati tanti i nomi che sono stati accostati al Milan. Il mercato di gennaio, però, non è una sessione nel quale fare rivoluzioni, ma serve per puntellare o rinforzare quantitativamente e qualitativamente la squadra laddove ce ne fosse urgente bisogno.

Nuovo difensore

A questo proposito e per quanto riguarda il Milan c’è l'assoluta necessità di aggiungere un nuovo calciatore al reparto difensivo a disposizione di Stefano Pioli; l’infortunio di Simon Kjaer, infatti, ha cambiato le carte in tavola e Maldini e Massara sono ormai da quasi un mese alla ricerca di un nuovo centrale. I nomi sono quelli pubblicati negli ultimi giorni (da Botman a Diallo passando per Bremer e Milenkovic), ma non è escluso che la società stia anche valutando anche altri profili: ci si prenderà il tempo per fare la scelta migliore.

Vigili per le occasioni

La rosa rossonera avrebbe, comunque, bisogno di rinforzi anche in altre reparti; servirebbero, per esempio, una terza punta più presente di Pellegri, un nuovo trequartista soprattutto in caso di partenza di Castillejo e un altro centrocampista, viste le partenze di Kessie e Bennacer per la coppa d’Africa e la non certo esaltante prima parte di stagione di Bakayoko. Probabilmente, però, il mercato dei rossoneri sarà incentrato solo e soltanto sul nuovo difensore centrale; non è escluso che Maldini e Massara, aldilà di tutto, proveranno a cogliere le occasioni che si presenteranno sulla strada… anche se si dovesse trattare di altri reparti.