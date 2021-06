Milan, Giroud è convinto che il Chelsea non intende ostacolare il suo sbarco in Serie A

Il Milan è stato chiaro fin dal primo giorno: prenderà Olivier Giroud solo ed eslcusivamente se il francese riuscirà a liberarsi gratis dal Chelsea. Il rinnovo unilaterale del 30 aprile scorso ha complicato un po' i piani dei rossoneri, ma in realtà sarebbe stato fatto solo per evitare che l'attaccante potesse trasferirsi in qualche altro club di Premier League. Il giocatore è convinto che il Chelsea non intende ostacolare il suo sbarco in Serie A e manterrà la sua promessa di farlo andare via a costo zero. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.