Milan, gli agenti di Junior Firpo sono gli stessi di Brahim Diaz

In via Aldo Rossi c'è grande ottimismo per il ritorno, questa volta in prestito con diritto di riscatto, di Brahim Diaz al Milan. I dirigenti milanisti sono al lavoro da tempo con il Real Madrid e con gli agenti del trequartista spagnolo, che sono gli stessi di Junior Firpo del Barcellona, obiettivo di mercato del Diavolo per la fascia sinistra. Lo riferisce oggi Tuttosport.