Milan-Goretzka, Di Marzio: "Oggi nuovi contatti. Operazione complicata, ma i rossoneri vogliono provarci"

Ieri alle 23:11Calciomercato Milan
di Niccolò Crespi

Intervenuto così ai microfoni del noto programma di calciomercato, “Calciomercato-L’Originale", il giornalista ed esperto di trattative Gianluca Di Marzio ha fatto così il punto della situazione in casa Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Milan-Goretzka: contatti continui 

“La novità della giornata di oggi, martedì 13 gennaio. è che i rossoneri hanno avviato nuovi contatti per il centrocampista tedesco. L’operazione per portare in Italia a giugno il classe ’95 resta complicata, per l’ingaggio importante richiesto dal giocatore. Eppure il Milan vuole comunque provarci in vista della prossima stagione”.