Milan-Goretzka, Di Marzio: "Oggi nuovi contatti. Operazione complicata, ma i rossoneri vogliono provarci"
MilanNews.it
Intervenuto così ai microfoni del noto programma di calciomercato, “Calciomercato-L’Originale", il giornalista ed esperto di trattative Gianluca Di Marzio ha fatto così il punto della situazione in casa Milan. Queste le sue dichiarazioni:
Milan-Goretzka: contatti continui
“La novità della giornata di oggi, martedì 13 gennaio. è che i rossoneri hanno avviato nuovi contatti per il centrocampista tedesco. L’operazione per portare in Italia a giugno il classe ’95 resta complicata, per l’ingaggio importante richiesto dal giocatore. Eppure il Milan vuole comunque provarci in vista della prossima stagione”.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Letizia: "Lo scambio tra Loftus-Cheek e Gatti converrebbe a tutti. Mi pare un’operazione da ultimi giorni di mercato"
In questa stagione, Goretkza ha disputato 15 partite su 16 giornate in Bundesliga, partendo titolare per 12 volte
L’importanza di chiamarsi Max. Ambizione arrivare quarti? Hanno sbagliato Club! Fullkrug forte come Thor, figlio di Odinodi Carlo Pellegatti
Le più lette
1 L’importanza di chiamarsi Max. Ambizione arrivare quarti? Hanno sbagliato Club! Fullkrug forte come Thor, figlio di Odino
2 Agresti: "Tenere il passo di Chivu e Conte, mette anche Allegri, Gasperini e Spalletti nelle condizioni di poter provare a giocarsela"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Troppi punti persi, ma anche troppi gol presi contro il piccole: il clamoroso numero negativo del Milan
MN - Saelemaekers: "Non vedevo l'ora di tornare al Milan. Il nostro spirito di famiglia, arma in più"
Pietro MazzaraFirenze fa scoprire paure e differenze. Cambiare modulo si può. Rinnovo Maignan: ecco cosa manca
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com