Milan, il Lille su Adli ma non ha un accordo con il giocatore. Stesso problema per Ballo-Touré con il Fulham

vedi letture

Il Milan è al lavoro anche per sfoltire la rosa. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce questa mattina che il Lille ha messo gli occhi su Yacine Adli, ma non ha ancora trovato un accordo con il giocatore francese. Stesso problema anche per Fodé Ballo-Touré con il Fulham.