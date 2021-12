Milan, il mercato di gennaio non contempla i ritorni

I tanti infortuni che stanno attanagliando il Milan sin dall’inizio della stagione non devono far pensare che ci sia assoluta necessità di intervenire in maniera massiccia sulla rosa di Pioli durante il mercato di gennaio. La società rossonera, d’altronde, è sempre stata piuttosto chiara su questo punto: si cercherà l’occasione giusta per acquistare - eventualmente - qualcuno, senza strafare o senza prendere giocatori tanto per comprarli.

No ai ritorni

Di queste “esclusioni” fanno parte anche i cosiddetti ritorni. Negli ultimi giorni, infatti, si è spesso vociferato della possibilità che Maldini e Massara possano tappare le falle momentanee della rosa a disposizione di Pioli con dei giocatori di proprietà del club; ciò permetterebbe sia alle casse rossonere di non essere svuotate che di re-inserire nel mondo Milan alcuni giocatori che ne hanno fatto parte o per integrarli in vista del prossimo futuro. Il riferimento è, in particolare, ha la possibilità che Mattia Caldara e Yacine Adli facciano ritorno a Milano dopo la prima parte di stagione giocata altrove.

Le motivazioni

A meno di clamorose e, attualmente, impreviste necessità, non c’è possibilità che i due giocatori cambino squadra in corso d’opera. Caldara resterà a Venezia fino a fine stagione e non è lui il prescelto, anche per motivi tecnici, per sostituire Kjaer. Il ritorno in rossonero di Adli, attualmente in prestito al Bordeaux dopo che il Milan l’ho acquistata dagli stessi girondini ad agosto, è reso molto poco probabile dalla trattativa stessa conclusa nell’ultima sessione di mercato; le cifre con cui il francese è stato acquistato dal club di via de Rossi, infatti, prevedono anche l’attuale prestito e interromperlo comporterebbe altre spese non previste. I nomi per gennaio, eventualmente, saranno altri e non comprendono ritorni.