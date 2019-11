Milan, in caso di addio di Rodriguez si pensa ad un terzino a parametro zero

La possibile cessione di Rodriguez a gennaio porterebbe il Milan a provare a investire su un altro terzino che a sinistra potrebbe dare il cambio e fare rifiatare in qualche partita Theo Hernandez. Il nome che circola in questi giorni è quello di Kurzawa in scadenza di contratto con il Psg. Il calciatore già a gennaio potrebbe accasarsi con i rossoneri che potrebbero approfittarne per prendere un giocatore esperto come lo è il francese che in questa stagione sta trovando poco il campo nella sua attuale squadra.