Milan, in tre in lizza per il ruolo di vice Theo: sono Calafiori, Rogerio e Ruggeri

vedi letture

Non solo Chukwueze e un ultimo colpo a centrocampo, il Milan lavora anche ad un vice Theo Hernandez. Con Ballo-Touré in uscita, o a Bologna o direzione Londra, sponda Fulham, i valutano diversi profili per aggiungere anche un terzino sinistro in più nella rosa di Stefano Pioli.

Secondo quanto scrive Tuttosport, sono tre i nomi in lizza: Riccardo Calafiori, ex Roma e in forza al Basilea, Matteo Ruggeri dell'Atalanta e Rogerio del Sassuolo, anche se Pioli pensa a spostare Florenzi sulla fascia sinistra in maniera permanente. A quel punto i rossoneri potrebbero virare su Singo, che si alternerebbe a Calabria sulla destra.