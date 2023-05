Milan, incontro in vista tra Real e Brahim. I Blancos chiedono 30 milioni per l'addio

MilanNews.it

Il quotidiano spagnolo Marca oggi dedica ampio spazio a Brahim Diaz e al suo futuro, diviso tra Real Madrid e Milan. Il suo rappresentante e padre, Sufiel, ha un incontro in programma con i dirigenti del Real Madrid e solo in quel momento ci sarà una schiarita sul futuro del calciatore. Intanto, dalla Spagna fanno sapere che il Real per cedere l'iberico, in prestito da tre anni in rossonero, chiede una cifra vicina ai 30 milioni. L'intenzione del Milan sarebbe confermare il fantasista, ma le condizioni economiche proposte dal Real saranno fondamentali per trovare un accordo.