Milan, inizia una settimana importante: attesi i primi colpi di calciomercato

Quella che comincia oggi potrebbe essere una settimana molto importante per il futuro prossimo del Milan. Dopo l’ufficialità dell’avvenuto signing tra Elliot e RedBird per l’acquisizione della società, infatti, è importante che il club rossonero dia una sterzata al suo calciomercato.

Rinnovi attesi

Si attendono, in primis, i rinnovi di Maldini e Massara, i cui contratti sono attualmente in scadenza al 30 giugno. Non dovrebbero esserci dubbi sulle loro conferme, considerando sia i lavori sulle trattative di mercato che sono proseguiti a ritmo sostenuto in queste ultime settimane che le parole recenti di Gerry Cardinale: "Per me era molto importante farlo [conquistare Maldini, ndr]. Alla fine abbiamo trascorso tre ore e mezza insieme... è stato fantastico. Vogliamo vincere e portare questa squadra a un livello ancora più alto".

Primi colpi

Con l’annuncio ufficiale della conferma dell’area sportiva, comincerà la vera e propria fase acquisti. Sono ad un passo dal Milan Divock Origi (a zero dal Liverpool) e Renato Sanches (circa 20 milioni al Lille): c'è anche speranze di arrivo dei due a Milano nei prossimi giorni. Si continua a trattare anche per un difensore, con Botman e Bremer in cima sempre in cima alle liste, e per un esterno, con De Ketelaere, Noa Lang e Zaniolo seguiti con molta attenzione.