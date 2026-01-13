Milan, interesse del Galatasaray per Fofana: le ultime da Sky

Youssouf Fofana è finito nel mirino del Galatasaray. Lo riferisce Sky che aggiunge che nei prossimi giorni sono attesi emissari del club turco, tra cui il vicepresidente, in Italia e chissà che non possa essere l'occasione per incontrare anche il Milan e parlare del centrocampista francese. In questa stagione, l'ex Monaco ha collezionato finora 20 presenze tra tutte le competizioni e ha segnato anche un gol (in campionato contro l'Udinese).

Alla vigilia della gara contro la Fiorentina, Max Allegri aveva coccolato in conferenza stampa Fofana, reduce dal gol sbagliato contro il Genoa: "Abbiamo fatto gli auguri a Fofana. Aveva fatto pure una buona prestazione e purtroppo è scivolato. Sono cose che capitano, all'interno di una stagione possono capitare. Il valore del giocatore è importante, ha fatto bene finora e continuerà a farlo".