Milan-Kostic: oggi nuovi contatti. Ma c'è distanza tra domanda e offerta

Da tempo il Milan è sulle tracce di Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, ieri ci sono stati dei contatti tra i due club e oggi ne sono in programma altri. La fumata bianca però non è così vicina perchè c'è ancora una distanza piuttosto importante tra domanda e offerta: i rossoneri hanno infatti messo sul piatto 4,5 milioni di euro più bonus che scatteranno al debutto in prima squadra e con l’aumentare delle presenze tra i “grandi”, mentre i serbi, che inizialmente chiedevano il pagamento della clausola da 20 milioni, non intendono cedere il loro gioiellino per meno di 12 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Nei piani del Milan, Kostic verrà aggregato inizialmente al Milan Futuro per giocare e farsi le ossa, ma ogni tanto si allenerà anche con la prima squadra. Il suo agente è Darko Ristic, lo stesso di Dusan Vlahovic, altro attaccante nel mirino del Diavolo per la prossima stagione (è in scadenza di contratto con la Juventus il prossimo 30 giugno e dunque in estate si muoverà a zero).