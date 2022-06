Milan, Maldini prepara l'offerta per Zaniolo: la Roma è interessata a Pobega

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan insiste per Nicolò Zaniolo, tra i primi obiettivi di Paolo Maldini in vista di questa sessione di mercato. Il dirigente rossonero sta preparando un'offerta ufficiale al club giallorosso, che chiede 50 milioni per lasciar partire il giocatore. Zaniolo a Roma sta bene ma è rimasto deluso dalla mancata trattativa per il rinnovo di contratto. I rossoneri, per abbassare le richieste di Tiago Pinto potrebbero inserire una contropartita, con la Roma che è interessata a Tommaso Pobega, centrocampista di cui però il Milan si priverebbe mal volentieri a titolo definitivo. Adesso dovrà essere la Roma a decidere se lasciar partire il proprio gioiello per finanziare le trattative in entrata richieste da Mourinho. A riportarlo è l'edizione online de La Repubblica.