Milan, non si molla la pista Frattesi: Pobega come parziale contropartita?

Dopo l'acquisto di Loftus-Cheek dal Chelsea, i lavori del Milan per il centrocampo non si esauriscono. Anche se per arrivare a Davide Frattesi, i rossoneri dovrebbero procedere a velocità spedita in una strada tortuosa: l'ostacolo principale è rappresentato dalla concorrenza dell'Inter, in pole già da tempo. Il Milan, però, non molla e tenta di restare in pista - scrive La Gazzetta dello Sport. Proverà un'eventuale accelerata in settimana, se davvero andrà in scena un incontro con il Sassuolo: i rossoneri potrebbero tentare di inserire Tommaso Pobega nell'affare, come parziale contropartita. La valutazione di Frattesi è infatti considerata troppo alta dal Milan che punta a uno sconto.

Almeno due centrocampisti, un altro paio di innesti tra fascia destra e trequarti, sicuramente un centravanti. Per i tifosi rossoneri sarà un'estate caldissima, e le temperature del mercato sono destinate a salire già dalla prossima settimana.