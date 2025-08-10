Milan, nuova offerta del Napoli per Musah: 22 milioni più bonus
Secondo quanto rivela questa mattina La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore il Napoli è tornato alla carica per Yunus Musah, giocatore già cercato con insistenza qualche settimana fa. Il club azzurro ha presentato una nuova offerta ufficiale al Milan: 22 milioni di euro più bonus. L'americano viene visto da Antonio Conte, tecnico dei partenopei, come l'alternativa giusta ad Anguissa. Sull'ex Valencia c'è sempre il forte interesse anche del Nottingham Forest, ma il giocatore preferirebbe restare in Italia.
Questi i numeri di Musah nella stagione 2024-2025 con la maglia del Milan:
PRESENZE SERIE A: 29
PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 7
PRESENZE SUPERCOPPA ITALIANA: 2
PRESENZE COPPA ITALIA: 2
PRESENZE TOTALI: 40
MINUTI IN CAMPO: 2237'
GOL: 0
AMMONIZIONI: 6
ESPULSIONI: 1 (doppia ammonizione)
