Milan, obiettivo Kabak: il prezzo è destinato a scendere

Ozan Kabak è uno dei principali obiettivi di mercato del Milan per la difesa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la pista che porta al centrale turco, dopo il tentativo fatto nei mesi scorsi, è ancora aperta. Con ogni probabilità, lo Schalke 04, dopo aver chiesto 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore, dovrà abbassare le pretese. Anche perché - sottolinea la rosea - lo stesso Kabak preme per cambiare maglia.