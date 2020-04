Con Gigio Donnarumma che potrebbe lasciare il Milan in estate, il club di via Aldo Rossi avrebbe già in mente il suo sostituto: si tratta di Alex Meret, portiere del Napoli che ha perso il posto da titolare dopo l'arrivo di Gattuso in panchina. Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che i rossoneri continuano a tenere d'occhio anche Musso dell'Udinese.