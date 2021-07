Milan, oggi si chiude la telenovela Tonali: attesa firma e annuncio

Si chiuderà oggi la telenovela per l’acquisto a titolo definitivo di Sandro Tonali. Il Milan dopo un mese di trattative è riuscito ad ottenere un grosso sconto, ricominciando da capo l’operazione dopo la scadenza del diritto di riscatto del 16 giugno scorso. Da quel giorno l’operazione è stata impostata con nuove cifre, e nuovo ingaggio. Infatti lo stesso Tonali pur di giocare con il Milan ha accettato una riduzione dello stipendio annuale, di 4-500 mila euro in meno, e agevolare l’operazione.

Il Milan l’anno scorso aveva pattuito con il Brescia un’operazione da 35 milioni complessivi, mentre ora ne ha spesi 20 più il cartellino di Giacomo Olzer. Infatti Maldini e Massara sono riusciti a pagare le Rondinelle sette milioni più tre di bonus, oltre ai dieci già versati l’estate scorsa. Olzer sarà definitivamente del Brescia ma i rossoneri manterranno un’opzione di riacquisto.

Oggi il giocatore dovrebbe firmare con il Milan fino al 2025 e verrà poi annunciato dal club. Domani prenderà parte al raduno a Milanello per iniziare nel migliore dei modi la sua seconda stagione in rossonero, questa volta non in prestito ma da giocatore totalmente del Milan. Una stagione in cui Tonali proverà a dare qualcosa in più e tornare ad essere quel mediano che aveva fatto innamorare tanti addetti ai lavori con la maglia delle Rondinelle.