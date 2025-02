Milan, Okafor resta in uscita: su di lui West Ham e Tottenham

vedi letture

Fikayo Tomori ha detto no al trasferimento al Tottenham che aveva messo sul piatto un'importante offerta sia per lui che per il Milan. Lo riporta stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i due club avevano trovato un'intesa di massima per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, ma l'affare è saltato per volontà del difensore inglese che vuole restare in rossonero e che stasera sarà titolare nel derby contro l'Inter.

Chi resta in uscita è invece Noah Okafor che qualche settimana fa era stato ad un passo dal passaggio al Lipsia: l'attaccante svizzero ha richieste soprattutto dall'Inghilterra, in particolare dal West Ham e dallo stesso Tottenham. Il Milan proverà a piazzarlo in queste ultime ore di mercato invernale, fosse anche in prestito. La sua eventuale partenza potrebbe fare spazio ad un altro innesto (Joao Felix).