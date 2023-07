Milan, oltre 30 giocatori in rosa: c'è bisogno di sfoltire

Il Milan continua ad essere scatenato sul mercato in entrata, dove ha già chiuso 7 colpi (l'ultimo è Chukwueze dal Villarreal), ma ora in via Aldo Rossi sono al lavoro anche per definire diverse cessioni: al momento, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il Diavolo ha oltre 30 giocatori in rosa e quindi serve sfoltire al più presto il gruppo a disposizione di Stefano Pioli. In uscita ci sono sicuramente Origi, Rebic, Caldara e Ballo-Touré.