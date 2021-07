Milan, Olzer al Brescia nell'affare Tonali ma i rossoneri hanno mantenuto il diritto di recompra

Nell'affare tra il Milan e il Brescia per Sandro Tonali è stato inserito anche il cartellino di Giacomo Olzer, giovane trequartista che vestirà la maglia delle Rondinelle. Come riferisce questa mattina il Corriere di Brescia, il Diavolo ha però mantenuto il diritto di recompra sull'ormai ex giocatore della Primavera milanista.