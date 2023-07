Milan, Origi aspetta offerte concrete dalla Premier o dall’Arabia

Tra i giocatori rossoneri in uscita c'è anche Divock Origi, il quale non fa più parte del progetto tecnico di Stefano Pioli (non lo ha portato nemmeno in tournée negli USA): come riferisce questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, il centravanti belga aspetta offerte concrete dalla Premier League o dall’Arabia Saudita.