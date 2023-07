MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La redazione di MilanNews.it ieri sera ha anticipato l'interesse del club rossonero anche per Arnaut Danjuma, esterno offensivo del Villarreal in prestito al Tottenham negli ultimi mesi (CLICCA QUI). La Gazzetta dello Sport, che ha ripreso la notizia, sottolinea come i rossoneri devono stare attenti alla concorrenza del Feyenoord.