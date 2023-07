Milan, Rebic resta sempre in uscita: Besiktas il club più interessato

Il Milan continua a lavorare alle uscite in modo costante: negli ultimi giorni ci sono stati contatti con il Besiktas per Ante Rebic. Si lavora per trovare la formula giusta, che potrebbe essere quella del prestito, per favorire l’uscita del croato che non rientra nei piani di Pioli.

Il croato, come dimostrano le esclusioni nel finale della scorsa stagione, oltre alla non convocazione per la tournée, non rientra più nel progetto tecnico rossonero.