Milan-Reijnders: i rossoneri vogliono chiudere in fretta. Anche il giocatore spinge e ha detto no ad altre offerte

Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il Milan ha fretta di chiudere l'arrivo in rossonero di Tijjani Reijnders, da tempo primo obiettivo di Stefano Pioli per il centrocampo. Anche il giocatore sta spingendo da tempo per il suo trasferimento a Milanello, tanto da aver detto no ad altre offerte che gli sono arrivate, compresa una del Barcellona.