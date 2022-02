Milan, Renato Sanches resta il primo indiziato per il dopo-Kessie

Renato Sanches, centrocampista del Lille, è sempre nel mirino del Milan in vista della prossima stagione: come riferisce stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il giocatore portoghese resta il primo indiziato per prendere il posto nella rosa rossonera di Franck Kessie, il quale è in scadenza di contratto e con ogni probabilità non rinnoverà, liberandosi così a zero a fine stagione.