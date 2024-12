Milan su Akliouche e Leweling: le valutazioni dei due attaccanti

Come riporta questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan a gennaio potrebbe non rinforzare solo il centrocampo e la difesa, ma anche l'attacco, in particolare la fascia destra dove Samuel Chukwueze non sta convincendo. Sono due i nomi che piacciono molto in via Aldo Rossi, vale a dire quelli di Maghnes Akliouche del Monaco e di Jamie Leweling dello Stoccarda. Prima di affondare però serve una cessione (gli indiziati principali sono Chukwueze e soprattutto Okafor).

Ma quanto costano Akliouche e Leweling? Il primo ha un contratto con il club monegasco fino al 2028 e si parte da una valutazione di 30 milioni di euro (tra l'altro, trattare con il Monaco, come dimostra la lunghissima trattativa estiva per Youssouf Fofana, non è facile). Il secondo, invece, ha appena prolungato il contratto fino al 2029 e quindi difficilmente lo Stoccarda scenderà sotto i 20-25 milioni di euro per il suo cartellino.