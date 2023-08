Milan, via libera per Pellegrino? La Sampdoria vicina al prestito di Gonzalez

Dopo qualche giorno di riflessione, la Juventus ha dato il via libera alla cessione a titolo temporaneo di Facundo Gonzalez. Acquistato dal Valencia in questa finestra di calciomercato, il centrale di difesa uruguaiano verrà ceduto in prestito così da garantirgli un buon minutaggio nella stagione che verrà.

E la Sampdoria è la società che ha dato maggiori garanzie di utilizzo per la prossima stagione calcistica: ecco perché Gonzalez è molto vicino al passaggio in blucerchiato, una operazione che si dovrebbe chiudere entro questo fine settimana. L'arrivo dalla Juve del giovane difensore escluderebbe, a questo punto, la Sampdoria dall'interesse per Marco Pellegrino, obiettivo del Milan.