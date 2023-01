MN - Bianchin sul rinnovo di Bennacer: "Sono tutti convinti che sia solo questione di tempo"

MilanNews.it

Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su se Bennacer sia vicino al rinnovo: "Sì, sono tutti convinti che sia solo questione di tempo. Sarebbe un rinnovo importante. C'è la tendenza del Milan a salire con il livello degli ingaggi; è stata fatta una grande opera sui contratti negli scorsi anni, dato che il Milan è arrivato ad avere una rosa da Scudetto con un monte ingaggi da Europa League, tranne qualche eccezione. Ora il livello è ad un piano superiore, ma ancora ragionevole, corretto e comprensibile come nel caso di Bennacer. La questione Leao, con tutti i rinnovi fatti, resterà un caso a parte e non chiamerebbe dei rinnovi al rialzo da parte dei compagni come sarebbe stato nel caso in cui i compagni avessero avuto oggi gli ingaggi di un anno e mezzo fa".