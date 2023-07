MN - Chukwueze, confermato l'arrivo a Milano domani a metà giornata

Samuel Chukwueze sbarcherà domani a Milano. Il nuovo acquisto del Milan arriverà a metà giornata secondo l'iter previsto, e svolgerà le visite mediche in giornata.

Non partirà per gli Usa a causa di lungaggini burocratiche per il visto e permessi: si allenerà a Milanello in attesa del rientro della squadra.

di Antonio Vitiello