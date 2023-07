MN - Milan-Chukwueze: documenti in fase di preparazione. Domani il possibile arrivo a Milano

Mancano solo gli ultimissimi dettagli da sistemare e definire e poi Samuel Chukwueze potrà volare in Italia per svolgere le visite mediche di rito e firmare il suo nuovo contratto con il Milan. Il club rossonero e il Villarreal, che hanno trovato l'accordo a 20 milioni di euro più otto milioni di bonus, stanno preparando anche tutti i documenti per formalizzare il trasferimento dell'attaccante nigeriano a Milanello. In definizione anche il programma di arrivo a Milano di Chukwueze che con ogni probabilità dovrebbe avvenire nella giornata di domani (al momento non è però ancora ufficiale).

di Antonio Vitiello