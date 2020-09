MN - Milan, il punto sul mercato: si attende ancora l’offerta del Lione per Paquetà, Bakayoko in standby

Il Milan ha già fatto molto, ma continua ad essere attivo sul mercato per sistemare la difesa e il centrocampo. Per quanto riguarda il reparto dei centrali di difesa, Fofana del Saint Etienne e Ajer del Celtic rappresentano due alternative piuttosto costose. Lo stesso discorso vale a centrocampo perAnguissa, mediano del Fulham accostato negli ultimi giorni ai rossoneri. Per quanto concerne invece Lucas Paquetà, in via Aldo Rossi sono ancora in attesa di un’offerta ufficiale da parte del Lione. In standby, infine, il possibile ritorno al Milan di Bakayoko: le richieste del Chelsea continuano ad essere importanti e quindi non sarà semplice arrivare ad un accordo. Il club di via Aldo Rossi vuole inoltre prima aspettare di sapere se si qualificherà o meno alla fase a gironi di Europa League.