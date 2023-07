MN - Milan, Musah resta il primo obiettivo per il centrocampo: trattativa viva

Dopo aver chiuso anche Samuel Chukwueze, atteso a Milano tra domani e dopodomani, il Milan non ha smesso di rinforzarsi. Musah resta il primo obiettivo per il centrocampo; la trattativa è viva e si continua a lavorarci, ma servirà ancora un po' di tempo per abbassare le richieste del club spagnolo con il club rossonero che confida nella volontà del calciatore con cui si ha già l'accordo da settimane.