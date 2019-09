MN - Milan, possibile un ultimo tentativo per Correa

E’ possibile che in giornata il Milan faccia un ultimo tentativo per arrivare ad Angel Correa dell’Atletico Madrid, obiettivo di mercato inseguito per tutta l’estate. Il problema rimane la cifra che i rossoneri sono disposti ad offrire per l’argentino. Boban e Maldini potrebbero cercare di modificare ancora la proposta e sperare che gli spagnoli possano accettare. A meno di due giorni dalla chiusura del mercato l’impresa resta ardua.